Российские пограничники задержали украинца партией нижнего белья

В Ростовской области задержан гражданин Украины при попытке вывезти из России партию нижнего белья.

В региональном погрануправлении ФСБ РИА «Новости» рассказали, что инцидент произошел в районе населенного пункта Авило-Успенка. Автомобиль Украинца был замечен движущимся в сторону государственной границы и остановлен. Сам он попытался сбежать, но его задержала служебная собака. В машине было обнаружено 13 тюков с нижним бельем на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В погрануправлении отметили, что гражданин Украины въехал на территорию России легально, но на обратном пути решил пересечь границу вне установленного пункта пропуска.

Автомобиль и груз у украинца изъяли, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях. Помимо того ему грозит выдворение из России.

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