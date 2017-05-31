Российские пограничники будут проверять отпечатки пальцев

Российские пограничники смогут проверять принадлежность паспортов с помощью отпечатков пальцев, которые можно будет взять на месте, используя специальное программное обеспечение, разработанное Минкомсвязи.

Как уточняется в материале, в паспортно-визовых документах нового поколения изначально предусмотрена возможность хранения биометрических данных в микрочипах.

«Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти», - сообщили в пресс-службе ведомства газете «Известия».

Вместе с тем, на данный момент закон не предусматривает взятие отпечатков пальцев у граждан без видимой на то причины, поэтому, если инициативу решат реализовать, потребуется внести изменения в закон «О государственной дактилоскопической регистрации», чтобы исключить неоправданно широкое применение данного инструмента и нарушение прав граждан.

МВД и ФСБ России не предоставили оперативного комментария.

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