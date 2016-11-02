Российские «пляжники» обыграли сборную США на Межконтинентальном кубке – 9:3

Во втором туре группового этапа розыгрыша Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае российская сборная обыграла сборную США со счетом 9:3 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Хет-триками отметились Алексей Макаров и Артур Папоротный, дубль на счету Бориса Никонорова, еще один мяч в ворота американцев забил Анатолий Перемитин, - сообщает ТАСС.

В первом туре россияне также одержали победу – они взяли верх над сборной Египта со счетом 10:6.

В другом матче группы B сборная Ирана обыграла сборную Египта – 4:1. В группе А бразильцы обыграли поляков со счетом 5:2, а сборная ОАЭ проиграла команде Таити – 3:7.

Последний матч группового этапа сборная России проведет в четверг, 3 ноября против сборной Ирана.