Российские «пляжники» начали борьбу за Межконтинентальный кубок с победы над Египтом
В стартовом матче группового этапа розыгрыша Межконтинентального кубка российская сборная по пляжному футболу обыграла в Дубае (ОАЭ) сборную Египта со счетом 10:6.
Хет-триком в этой встрече отметился Борис Никоноров, дублями - Алексей Макаров и Дмитрий Шишин, по одному голу на счету у Анатолия Перемитина, Ильи Леонова и Юрия Крашенникова, - сообщает ТАСС.
Во втором матче группы В сборная Ирана обыграла сборную США со счетом 6:2.
Свой следующий матч на турнире россияне проведут 2 ноября против сборной США.
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