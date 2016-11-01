Российские «пляжники» начали борьбу за Межконтинентальный кубок с победы над Египтом

В стартовом матче группового этапа розыгрыша Межконтинентального кубка российская сборная по пляжному футболу обыграла в Дубае (ОАЭ) сборную Египта со счетом 10:6.

Хет-триком в этой встрече отметился Борис Никоноров, дублями - Алексей Макаров и Дмитрий Шишин, по одному голу на счету у Анатолия Перемитина, Ильи Леонова и Юрия Крашенникова, - сообщает ТАСС.

Во втором матче группы В сборная Ирана обыграла сборную США со счетом 6:2.

Свой следующий матч на турнире россияне проведут 2 ноября против сборной США.