Российские пилоты массово сбегают в Азию

Российские летчики стали все чаще покидать страну с целью трудоустройства в Азии.

По данным газеты «Коммерсант», за последние 2,5 года из России уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек сейчас находятся в процессе трудоустройства.

По мнению источника газеты в Минтрансе, причиной сложившейся ситуации стал высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Не исключено, что российские авиакомпании могут запросить расширение квоты на наем иностранных пилотов, чтобы решить проблему нехватки кадров.

Газета отмечает, что пилоты массово увольняются из авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».

Пилоты уезжают работать в Китай, Индию и Вьетнам, так как в этих странах созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, что в компании есть дефицит российских командиров воздушных судов. Он также отметил, что второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир — 470 тысяч рублей, а инструктор зарабатывает более 500 тысяч рублей.