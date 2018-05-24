Российские пенсионеры работают до 100 лет

В России оказалось пять работающих пенсионеров, которым исполнилось 100 лет, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Четверо работающих долгожителей проживают в московском регионе, а еще один 100-летний работник – в Краснодарском крае.

В ведомстве подчеркнули, что все пенсионеры выплачивают соответствующие страховые взносы.

Самым пожилым россиянином является жительница Чеченской республики, которая появилась на свет 1 июля 1889 года, сообщает «Экономика сегодня».