Российские пенсионеры работают до 100 лет
В России оказалось пять работающих пенсионеров, которым исполнилось 100 лет, сообщили в Пенсионном фонде РФ.
Четверо работающих долгожителей проживают в московском регионе, а еще один 100-летний работник – в Краснодарском крае.
В ведомстве подчеркнули, что все пенсионеры выплачивают соответствующие страховые взносы.
Самым пожилым россиянином является жительница Чеченской республики, которая появилась на свет 1 июля 1889 года, сообщает «Экономика сегодня».
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