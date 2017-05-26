Российские парламентарии отправятся на военные сборы

Около 150 депутатов Госдумы проведут с 30 мая по 2 июня на военных сборах. Им предстоит сдать нормативы по физической подготовке и прослушать лекции в академии генштаба.

При сдаче зачетов на «хорошо» и «отлично» парламентариям будут присвоены очередные звания, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

Участвовать в сборах депутаты будут на добровольной основе, независимо от возраста и пола.

Указ о призыве на военные сборы военнобязанных запаса был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле.