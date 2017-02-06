Российские парламентарии отправились в Сирию

Депутаты думской группы по связям с парламентом Сирии прибыли в ближневосточное государство с визитом.

В состав делегации вошли координатор группы, член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов и врачи-онкологи, передает ТАСС.

Делегаты примут участие политических консультациях с депутатами Народного совета Сирии, проведут встречи главой сирийского парламента Хадией Халаф Аббас, премьером САР Имадом Хамисом и послом России Александром Кинщаком. Помимо этого они передадут гуманитарную помощь детям, оставшимся без родителей в результате продолжающегося в стране военного конфликта.

«С началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве наступает пора для решения новых задач в поствоенной истории Сирии. Мы хотим обсудить вопросы политического устройства Сирии, вопросы политических реформ», - цитирует агентство Гаврилова. Он уточнил, что в числе прочего будет обсуждаться проект конституции, ранее переданной Россией представителям вооруженной оппозиции.