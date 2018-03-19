Российские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана

Паралимпийская сборная России вернулась домой из южнокорейского Пхенчхана. В аэропорту Шереметьево их встречали свыше 100 человек.

В церемонии участвовали представители Минспорта, Паралимпийского комитета России, депутаты Госдумы, родственники атлетов и болельщики.

«В эти сложные времена, когда с Россией пытаются говорить на языке санкций, вы своими результатами показали, что лучший допинг для России - это сила духа», - сказал на встрече с паралимпийцами глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Паралимпийская сборная заняла второе место в общекомандном зачете, выиграв 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Первое место заняла команда США с 36 медалями (13-15-8), третье – сборная Канады, у которой 28 наград (8-4-16), передает ТАСС.