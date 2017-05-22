Российские паралимпийцы могут пропустить Игры в Пхенчхане
Выступление российских паралимпийцев на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане находится под угрозой, поскольку отстранение Паралимпийского комитета РФ пока остается в силе.
В то же время глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен отметил «быстрый прогресс» в восстановлении российской организации в правах. Он заявил, что решение относительно возможности участия россиян в Паралимпиаде-2018 будет принято в сентябре, передает «Интерфакс».
Крейвен готовится покинуть свой пост в августе. Он отметил, что его преемник «с высокой долей вероятности» будет придерживаться существующей позиции по России.
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