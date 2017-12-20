Российские олимпийцы могут использовать георгиевскую ленту
Российские спортсмены, которым разрешено участвовать в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, могут использовать в качестве отличительного знака георгиевскую ленточку.
С таким предложением выступил отстраненный от Олимпийских игр бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода.
«Я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?» — сказал Воевода в беседе с «Газетой.Ru».
Он также подчеркнул, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную РФ от Олимпийских игр 2018 года, позволив «чистым» спортсменам из России участвовать в Играх под нейтральным флагом, сообщает Ura.ru.
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