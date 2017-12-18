Российские офицеры покидают территорию Украины
МИД РФ заявил, что дальнейшее расположение войск России на территории Украины является бессмысленным из-за действий Киева.
Работа российских военных в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе будет свернута 19 декабря, все офицеры покинут территорию Украины.
Российская сторона проинформировала зарубежных партнеров об этом шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону, передает ТАСС.
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