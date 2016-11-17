Российские ВКС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии
Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении ударов крылатыми ракетами по позициям террористических группировок ДАИШ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенные в РФ организации).
Ракетоносцы Воздушно-космических сил РФ преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия начала нанесение ударов по позициям боевиков в провинциях Идлиб и Хомс.
В среду, 16 ноября палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла «Адмирала Кузнецова» уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии