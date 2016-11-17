Российские ВКС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии

Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении ударов крылатыми ракетами по позициям террористических группировок ДАИШ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенные в РФ организации).

Ракетоносцы Воздушно-космических сил РФ преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия начала нанесение ударов по позициям боевиков в провинциях Идлиб и Хомс.

В среду, 16 ноября палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла «Адмирала Кузнецова» уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.