Российские мясо и рыбу будут экспортировать в Иран

Россельхознадзор заключил договор с Иранской ветеринарной организацией о поставках рыбной продукции со всех российских предприятий и судов, имеющих право экспорта в Европейский союз, сообщает Lenta.ru.

Также Иран в очередной раз раз официально проинформировал Россельхознадзор о том, что на территорию страны может поставляться замороженная бескостная говядина. Активизация работы по допуску мяса, птицы и оленины была одобрена сторонами.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, планируется внедрить на территории Ирана российскую систему контроля за производством мяса оленей. Согласование по этому пункту произойдет уже до конца нынешнего года.