Российские мужчины массово скупают букеты из сухоцветов

Сухостои и горшечные растения будут пользоваться особым спросом у мужчин, покупающих букеты для женщин 8 марта.

Согласно ожиданием флористов, 40 процентов покупателей непременно сделают выбор в пользу лаванды. Это может быть самостоятельный букет или композиция в сочетании с хлопком, тюльпанами или розами.

Еще 30 процентов мужчин могут выбрать ставшие модными в последнее время букеты в шляпных коробках. К такому подарку флористы рекомендуют также приложить коробку конфет.

Оставшаяся треть покупателей выберет небольшие букеты-комплименты или луковичные горшечные растения стоимостью 400-500 рублей.

Средняя цена букета, пользующегося спросом 8 марта, составляет 800-1,3 тысячи рублей.

При этом флористы советуют мужчинам не скупиться и подарить своим дамам объемный букет стоимостью от 3 до 7 тысяч рублей.

Традиционные весенние тюльпаны обойдутся покупателям в 80 - 120 рублей за штуку, сообщает «Интерфакс».