Российские медики проверят рыбу фугу перед ужином в честь визита Путина в Японию

Рыба Фугу, которую подадут на торжественном ужине в честь визита президента РФ Владимира Путина в Японию, не опасна для жизни и здоровья российского лидера, считает экс-глава службы протокола Кремля Владимир Шевченко, работавший при президенте СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине.

По его словам, вся еда, которая подается главе РФ на подобных мероприятиях, проверяется медиками, сопровождающими российскую делегацию.

-После проверки уже можно есть, - приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Шевченко.

Он также отметил, что этикет позволяет Путину не доедать все блюда до конца.