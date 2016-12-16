Российские медики проверят рыбу фугу перед ужином в честь визита Путина в Японию
Рыба Фугу, которую подадут на торжественном ужине в честь визита президента РФ Владимира Путина в Японию, не опасна для жизни и здоровья российского лидера, считает экс-глава службы протокола Кремля Владимир Шевченко, работавший при президенте СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине.
По его словам, вся еда, которая подается главе РФ на подобных мероприятиях, проверяется медиками, сопровождающими российскую делегацию.
-После проверки уже можно есть, - приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Шевченко.
Он также отметил, что этикет позволяет Путину не доедать все блюда до конца.
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