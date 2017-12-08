Российские лыжники решили ехать на ОИ-2018
Российские лыжники приняли решение выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала «Р-Спорту», что спортсмены сами провели внутреннее голосование по данному вопросу.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что каждый спортсмен должен решить для себя сам, участвовать ли в Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что тех, кто намерен ехать на ОИ-208 нельзя обвинять в отсутствии патриотизма. Для спортсменов, решивших остаться дома, он предложил провести альтернативную олимпиаду.
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