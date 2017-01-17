Российские квартирные воры начали выбирать себе жертвы по статусу в соцсетях

Эксперты уголовного розыска отмечают, что почти 90 процентов квартирных краж в России совершается после тщательного изучения страниц потенциальных жертв в социальных сетях.

Именно здесь содержится вся интересующая воров информация, которую выкладывают на всеобщее обозрение ничего не подозревающие граждане. Они рассказывают о своем достатке, о том, когда собираются ехать на курорт или на дачу.

Таким образом Facebook и Instagram становятся главными «наводчиками» и «информаторами» домушников, - рассказали «Российской газете» в правоохранительных органах.

Благодаря фотографиям и видео, снятым в домашних условиях, воры изучают обстановку в комнате, где что лежит, и даже могут вычислить расположение тайников.