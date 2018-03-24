Российские космонавты на МКС присоединятся к акции «Час Земли»
Российские космонавты на борту Международной космической станции примут участие в экологической акции «Час Земли».
«Мы попросили наш экипаж приглушить лишний свет на российском сегменте в рамках Часа Земли», - рассказали «РИА Новости» в Роскосмосе.
Начало акции запланировано на 20:30. Это время совпадает с тем, по которому живет МКС.
В госкорпорации отметили, что акция не изменит привычный режим работы станции, так как все системы жизнеобеспечения продолжат функционировать.
В настоящее время на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и японец Норишиге Канаи.
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