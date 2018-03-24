Российские космонавты на МКС присоединятся к акции «Час Земли»

Российские космонавты на борту Международной космической станции примут участие в экологической акции «Час Земли».

«Мы попросили наш экипаж приглушить лишний свет на российском сегменте в рамках Часа Земли», - рассказали «РИА Новости» в Роскосмосе.

Начало акции запланировано на 20:30. Это время совпадает с тем, по которому живет МКС.

В госкорпорации отметили, что акция не изменит привычный режим работы станции, так как все системы жизнеобеспечения продолжат функционировать.

В настоящее время на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и японец Норишиге Канаи.