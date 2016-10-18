Российские космонавты посадят перец на борту МКС

Во время очередной экспедиции российские космонавты проведут 54 научных эксперимента на борту космической станции. Впервые в условиях невесомости будет выращен перец, а также отработано дистанционное управление луноходом с борта МКС.

Все запланированные эксперименты направлены на решение новых и интересных задач по шести различным направлениям. Некоторые из исследований уже ведутся, и специалисты продолжат свою работу по их реализации, рассказал командир экипажа космического корабля «Союз МС-02» Сергей Рыжиков.

По его словам, новой программой в списке экспериментов станет задача по освоению технологии выращивания перца в специальной зоне на борту станции, где размещена оранжерея «Лада». Отработка алгоритма удаленного управления самоходным устройством с МКС также будет проведена впервые.

Космический корабль стартует с космодрома «Байконур» 19 октября. Кроме космонавтов Роскосмоса в составе экипажа «Союз МС-02» есть и астронавт НАСА. Программа космической экспедиции, разработанная российским ведомством, предусматривает наличие дублирующего состава, сообщает информационное агентство «Народные новости».