Российские космонавты покидают профессию из-за возраста

Сразу несколько опытных космонавтов в ближайшее время могут покинуть российский отряд космонавтов.

Часть из них уходит по собственному желанию – в силу возраста, часть – по состоянию здоровья.

Ранее о своем уходе из отряда космонавтов объявил рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов Геннадий Падалка. Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.

По предварительной информации, не исключено, что в ближайшее время по состоянию здоровья отряд покинут два других космонавта, а еще один по этой же причине может быть отстранен от тренировок, передает ТАСС.

Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков считает, что изменения в отряде космонавтов, как и в любом живом организме, происходили, и будут происходить всегда, так как опытное поколение уступает более молодому.

Среди молодых уже работают - руководители управлений Центра Юрий Онуфриенко и Валерий Корзун, руководитель молодежного образовательного центра Салижан Шарипов, советники начальника Центра Сергей Залетин и Василий Циблиев, заместитель начальника Центра Юрий Маленченко, заместитель командира отряда космонавтов Михаил Тюрин.

«Пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов, и руководство госкорпорации «Роскосмос» нас в этом полностью поддерживает», - подчеркнул Юрий Лончаков.