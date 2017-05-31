Российские корабли ударили ракетами по террористам в Сирии

Корабли ВМФ России провели запуск крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийской Пальмире.

В Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России из акватории в восточной части Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет по объектам террористов в Сирии.

Отмечается, что целями для поражения стала тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки в Пальмиру.

США, Турция и Израиль были заранее проинформированы о пусках крылатых ракет, сообщает «Экономика сегодня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу накануне поздно вечером проинформировал Владимира Путина об успешных пусках ракет.