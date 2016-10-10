Российские корабли сдвинули гигантский айсберг в Карском море

Российские специалисты научились двигать айсберги в арктических морях. Ледоколу "Капитан Драницын" впервые в истории удалось сдвинуть айсберг, который в десятки раз превышал размеры самого судна.

Экспедиция отправилась из Мурманска в середине сентября. Ее участникам удалось провести 18 экспериментов по буксировке айсбергов. Вес самого крупного айсберга превысил миллион тонн.

Работа по буксировке айсберга требует ювелирной точности. Эта задача проводилась в сложных метеоусловиях открытого моря – волнение, ветер, плохая видимость. Команда ледокола также довольна результатами работы.

Ледокол и его оборудование не повреждены, несмотря на огромные нагрузки, сообщает РИА Новости.