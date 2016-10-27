Российские корабли не будут заправляться на Мальте

Власти Мальты заявили, что группа российских кораблей не сможет зайти в порт государства для дозаправки. В Средиземноморье на сегодняшний день находится группа ВМФ России во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов".

– На Мальте не будет дозаправлен ни один российский корабль, – сказал министр иностранных дел Мальты Джордж Велла. При этом он не подтвердил и не опроверг данные о том, что Россия обратилась к островному государству с просьбой о дозаправке, сообщает РГ.

Ранее Испания отказала российским кораблям в дозаправке. НАТО считает, что группа ВМФ РФ двигается к Сирии, чтобы усилить атаки на Алеппо. В МИД России это предположение отвергают. Российская сторона утверждает, что поход военных судов призван обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах Мирового океана.

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