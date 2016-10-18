Российские комплексы С-300 заставили США пересмотреть свою стратегию в Сирии

Решающее значение при определении Пентагоном стратегии ведения боевых действий в Сирии имело размещение в стране российских ракетно-зенитных комплексов С-300. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на авторитетные источники в американском Министерстве обороны.

«Завершение развертывания российских систем ПВО в Сирии в этом месяце сделало решение администрации Обамы о нанесении ударов с воздуха по правительственным объектам еще менее вероятным, чем в последние несколько лет», — цитирует публикацию издания РИА «Новости».

По данным газеты, нынешнее наступление сирийской армии в Алеппо при поддержке российской авиации, а также отсутствие дипломатических успехов по урегулированию конфликта в Сирии вынудило администрацию «пересмотреть свои варианты действий», в том числе, и в том, что касается авиаударов по силам Башара Асада.

The Washington Post отмечает, что С-300 и С-400 уже позволяют России контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров и сбивать цели не только над территорией Сирии, но и в Турции, Израиле, Иордании и в восточной части Средиземного моря.

- Мы не уверены, что какой-либо из наших самолетов сможет совладать с С-300, — заявил изданию анонимный источник в Пентагоне.

Как подчеркнули в Миниобороны США, в сложившихся обстоятельствах любой удар по правительственным войскам в Сирии несет в себе угрозу возникновения прямой военной конфронтации двух супердержав.