Российские клубы узнали своих соперников по 1/16 Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы, второго по значимости европейского клубного турнира. Все три российских клуба узнали своих соперников на этой стадии розыгрыша.

«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый матч команда Мирчи Луческу проведет на выезде 16 февраля, ответный – на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Соперником «Ростова» стал чешский клуб «Спарта», а «Краснодару» предстоит дважды встретиться с турецким «Фенербахче». Оба российских клуба первые матчи проведут 16 февраля дома, а 23 февраля – на выезде.