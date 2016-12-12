Российские журналисты попали под обстрел ВСУ на юге ДНР

Группа российских журналистов попала под обстрел Вооруженных сил Украины в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил корреспондент телеканала НТВ Илья Ушенин.

- Мы находились возле школы в момент, когда по нам стали стрелять из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, были слышны и автоматные очереди, — сказал цитирует Ушенина Донецкое агентство новостей.

По данным журналиста, обстрел произошел в тот момент, когда территорию ранее пострадавшего села покинули наблюдатели миссии ОБСЕ.

На момент обстрела в Саханке находились журналисты телеканалов «Россия», «НТВ», «Первый канал», «5 канал», а также журналисты республиканских ТК «Оплот» и «Юнион». Под обстрелом оказался также заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Это уже не первый обстрел журналистов на данной территории со стороны украинских силовиков. Последний раз об обстрелах корреспондентов сообщалось 17 мая. Тогда под огнем ВСУ оказалась группа российского телеканала НТВ, снимавшая сюжет о мирной жизни на окраине Ясиноватой. Несколькими днями ранее под огнем украинских подразделений оказались корреспонденты телеканала «Россия».