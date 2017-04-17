Российские журналисты не могут вылететь из аэропорта Пхеньяна

Рейс из Пхеньяна во Владивосток в 12:30 по местному времени задержан на неопределенный срок.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов.

Изначально представители аэропорта и сопровождавшие журналистов сотрудники МИД КНДР объясняли задержку рейса плохими метеоусловиями в Пекине, отмечает РИА Новости.

Выяснилось, что также задержаны рейсы в Пекин и Шиньян, куда также не могут вылететь китайские журналисты, посетившие парад.