Российские журналисты не могут вылететь из аэропорта Пхеньяна
Рейс из Пхеньяна во Владивосток в 12:30 по местному времени задержан на неопределенный срок.
Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов.
Изначально представители аэропорта и сопровождавшие журналистов сотрудники МИД КНДР объясняли задержку рейса плохими метеоусловиями в Пекине, отмечает РИА Новости.
Выяснилось, что также задержаны рейсы в Пекин и Шиньян, куда также не могут вылететь китайские журналисты, посетившие парад.
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