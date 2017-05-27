Российские железнодорожники построили 97% дороги в обход Украины

Железнодорожные войска России выполнили 97% работ при строительстве дороги в обход Украины и положили 120 километров рельсошпальной решетки.

Как сообщил ТАСС замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, остальные работы на участке Журавка - Миллерово будут завершены в июне. Он заявил, что в настоящее время ведутся работы по укладке верхнего строения пути объемом 177,2 километра. Железнодорожники уже выложили 120 километров решетки.

Он подчеркнул, что к работам привлечены пять железнодорожных батальонов механизации и три путевых батальона. Булгаков сказал: «В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники».

В 2015 году Россия приняла решение построить железнодорожную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных районов в южном направлении. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в декабре 2016 года объявил, что железнодорожная ветка будет построена до сентября 2017 года.

Новости по теме
Теги:
Организации: РЖД
Следующая новость Правительство разрешило запуск иностранного спутника с Плесецка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО