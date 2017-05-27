Российские железнодорожники построили 97% дороги в обход Украины

Железнодорожные войска России выполнили 97% работ при строительстве дороги в обход Украины и положили 120 километров рельсошпальной решетки.

Как сообщил ТАСС замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, остальные работы на участке Журавка - Миллерово будут завершены в июне. Он заявил, что в настоящее время ведутся работы по укладке верхнего строения пути объемом 177,2 километра. Железнодорожники уже выложили 120 километров решетки.

Он подчеркнул, что к работам привлечены пять железнодорожных батальонов механизации и три путевых батальона. Булгаков сказал: «В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники».

В 2015 году Россия приняла решение построить железнодорожную дорогу в обход Украины для поездов, следующих из центральных районов в южном направлении. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в декабре 2016 года объявил, что железнодорожная ветка будет построена до сентября 2017 года.