Российские истребители слетали на Курилы и обратно
Истребители Су-35С в ходе учений перебазировали на Курильские острова и вернулись в Хабаровск.
Для того, чтобы достичь военного аэродрома «Буревестник» на острове Итуруп пилотам пришлось преодолеть расстояние свыше двух тысяч километров. Выполнив учебные летно-тактические задания, они вернулись на место постоянной дислокации, сообщает «Экономика сегодня».
В ходе учений отрабатывался перехват самолетов условного противника.
Следующая новость По делу о пожаре в Кемерове задержаны три человека
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии