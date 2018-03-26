Российские истребители слетали на Курилы и обратно

Истребители Су-35С в ходе учений перебазировали на Курильские острова и вернулись в Хабаровск.

Для того, чтобы достичь военного аэродрома «Буревестник» на острове Итуруп пилотам пришлось преодолеть расстояние свыше двух тысяч километров. Выполнив учебные летно-тактические задания, они вернулись на место постоянной дислокации, сообщает «Экономика сегодня».

В ходе учений отрабатывался перехват самолетов условного противника.