Российские истребители оснастят новыми средствами связи
Российские истребители Ту-160М получат новые средства связи, испытания которых начнутся в 2017 году.
Модернизация существенно ускорит обмен информацией между пилотами и командными пунктами, а также позволит передавать гораздо больше данных, чем ранее.
Кроме того, усовершенствованные таким образом истребители станут менее заметны для радаров, сообщает агентство «Экономика сегодня».
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