Российские истребители оснастят новыми средствами связи

Российские истребители Ту-160М получат новые средства связи, испытания которых начнутся в 2017 году.

Модернизация существенно ускорит обмен информацией между пилотами и командными пунктами, а также позволит передавать гораздо больше данных, чем ранее.

Кроме того, усовершенствованные таким образом истребители станут менее заметны для радаров, сообщает агентство «Экономика сегодня».

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