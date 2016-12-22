Российские истребители оснастят новыми средствами связи

Российские истребители Ту-160М получат новые средства связи, испытания которых начнутся в 2017 году.

Модернизация существенно ускорит обмен информацией между пилотами и командными пунктами, а также позволит передавать гораздо больше данных, чем ранее.

Кроме того, усовершенствованные таким образом истребители станут менее заметны для радаров, сообщает агентство «Экономика сегодня».