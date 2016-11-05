Российские хоккеисты выиграли у шведов на Кубке Карьяла

Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в матче второго тура розыгрыша Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная России выиграла второй матч на турнире. Ранее она взяла верх над соперниками из команды Финляндии 5:1.

Кубок Карьяла - стартовый этап Еврохоккейтура. Он проходит в столице Финляндии – Хельсинки, сообщает «Интерфакс».