Российские хоккеисты выиграли у шведов на Кубке Карьяла
Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в матче второго тура розыгрыша Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Сборная России выиграла второй матч на турнире. Ранее она взяла верх над соперниками из команды Финляндии 5:1.
Кубок Карьяла - стартовый этап Еврохоккейтура. Он проходит в столице Финляндии – Хельсинки, сообщает «Интерфакс».
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