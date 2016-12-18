Российские хоккеисты стали вторыми на Кубке "Первого канала"

Сборная России заняла второе место на Кубке "Первого канала". В матче с финнами россияне одолели противника со счетом 4:3.

Следующий этап Евротура состоится с 9 по 12 февраля в Швеции. Первое место ранее досталось сборной Швеции. Третье место заняли финны, а четвертое - чешские хоккеисты, сообщает ТАСС.

Среди хоккеистов сборной России шайбы забросили Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук. В финской сборной отличились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен.