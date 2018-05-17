Российские хоккеисты проиграли Канаде

Сборная России по хоккею проиграла команде из Канады в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:5.

Победную шайбу сборная Канады закинула в российские ворота в овертайме.

Российские хоккеисты не одерживали победу над канадцами в официальных матчах с чемпионата мира, прошедшего в 2011 году.

В полуфинале сборная Канады сыграет с победителем матча Финляндия – Швейцария, сообщает «РИА Новости».