Российские хоккеисты проиграли Канаде
Сборная России по хоккею проиграла команде из Канады в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:5.
Победную шайбу сборная Канады закинула в российские ворота в овертайме.
Российские хоккеисты не одерживали победу над канадцами в официальных матчах с чемпионата мира, прошедшего в 2011 году.
В полуфинале сборная Канады сыграет с победителем матча Финляндия – Швейцария, сообщает «РИА Новости».
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