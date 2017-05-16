Российские хоккеисты проиграли американцам на ЧМ в Кельне

Сборная России потерпела поражение от команды США на чемпионате мира по хоккею со счетом 3:5.

У россиян отличились Никита Гусев (дважды) и Антон Белов (28). В американской команде авторами голов стали Кевин Хейз (дважды), Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон (60), передает ТАСС.

Это первое поражение сборной России в ЧМ-2017. В результате команда, имеющая в своем активе 17 очков, занимает второе место в группе А.