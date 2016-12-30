Российские хоккеисты проиграли команде США в матче молодежного ЧМ
Молодежная сборная России проиграла американской команде в третьем матче чемпионата мира, проходящего в Канаде.
Встреча закончилась со счетом 2:3. У россиян отличились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов. В сборной США – Клэйтон Келлер, Колин Уайт и Трой Терри, передает ТАСС.
Проиграв ранее сборной Канады, но при этом победив латвийских хоккеистов, российская сборная занимает третье место в группе В. В первый день нового года ей предстоит встреча с командной Словакии.
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