Российские хирурги заменили гортань частью кишечника

Российские хирурги из Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. П.А. Герцена провели уникальную операцию по пересадке частей кишечника на место гортани.

Благодаря этому пациенту, больному онкологией, удалось полностью вернуть функции голосовых связок.

По словам руководителя отделения микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена Андрея Полякова, после удаления гортани и глотки пациенты не могут разговаривать и нормально питаться, что осложняет их жизнь.

«Мы взяли часть толстой и тонкой кишки и разделяющий их клапан. Из толстой кишки восстановили глотку и пищевод, а тонкую сшили с трахеей», - рассказал хирург.

В результате пациент, которому сделали операцию, может разговаривать без искусственного голосового протеза и принимать пищу, сообщает «360».