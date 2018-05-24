Российские хакеры «захватили» полмиллиона роутеров

Американские СМИ поспешили обвинить российских хакеров в создании вируса VPNFilter, поразившего по меньшей мере 500 тысяч девайсов как минимум в 54 странах мира.

В своих материалах западные издания ссылаются на подразделение американской компании Cisco, специализирующейся на безопасности в киберпространстве, однако в докладе организации Россия не упоминается.

Вместе с тем, в беседе с агентством Reuters, сотрудники Cisco выразили уверенность, что за внедрением вредоносной программы VPNFilter стоит российское правительство.

В качестве доказательства «руки» российских хакеров эксперты заявили, что код вредоносной программы совпадает с BlackEnergy, который ранее использовался для кибератаки под названием Petya на Украине.

Американское издание Fobres также подхватило идею «захвата» российскими хакерами роутеров по всему миру.

Эксперты компании Cisco предполагают, что роутеры были заражены в преддверии новой кибератаки на Украине, так как большинство пораженных устройств сетевого оборудования были именно в этой стране, сообщает «Национальная служба новостей».