Российские хакеры взяли под контроль электроснабжение США
Американская компания Dragos, занимающаяся вопросами информационной безопасности, считает, что программа CrashOverride, разработанная российскими хакерами, способна отключать подачу электричества в США.
По мнению экспертов, вирус незаметно проникает в компьютерную систему, а затем активируется разу в нескольких местах, отключая электропитание на срок от нескольких часов до нескольких дней.
Специалисты Dragos также обвинили российских хакеров в атаке на энергосистему Украины с помощью CrashOverride, пишет газета «Известия».
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