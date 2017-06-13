Российские хакеры взяли под контроль электроснабжение США

Американская компания Dragos, занимающаяся вопросами информационной безопасности, считает, что программа CrashOverride, разработанная российскими хакерами, способна отключать подачу электричества в США.

По мнению экспертов, вирус незаметно проникает в компьютерную систему, а затем активируется разу в нескольких местах, отключая электропитание на срок от нескольких часов до нескольких дней.

Специалисты Dragos также обвинили российских хакеров в атаке на энергосистему Украины с помощью CrashOverride, пишет газета «Известия».