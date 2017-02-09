Российские госорганы ежегодно тратят полмиллиарда рублей на мессенджеры

Российские органы власти ежегодно тратят на мессенджеры около 500 миллионов рублей, выяснили в Институте развития интернета.

Как уточняется в материале, наибольшей популярностью пользуются разработки иностранных компаний Microsoft, Cisco, Adobe.

В прошлом году чиновники потратили на средства коммуникации порядка 394 миллионов рублей, что почти на 40 процентов меньше, чем в 2015 году, когда на подобные программы потратили 646 миллионов рублей.

Как пишет газета «Известия», закон запрещает закупку для государственных и муниципальных нужд иностранного ПО, если в реестре присутствует российский его аналог. Но закупки иностранного коммуникационного софта, хоть и в меньших объемах, все же продолжаются. Самые распространенные решения, которые приобретаются российскими госорганами на различных уровнях, — Skype for Business, Microsoft Lync, Cisco WebEx, СommunigatePro, Adobe Connect, ooVoo.

По словам директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина, закупка иностранного софта продолжается, так как для госорганов в средствах коммуникации важны разнообразные возможности: отправка текстовых сообщений, видео-конференц-связь, скриншаринг презентаций и интеграция с системой документооборота.

Он отметил, что функции скриншаринга не было почти во всех отечественных мессенджерах, и это давало чиновникам легальный повод купить иностранные продукты.

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