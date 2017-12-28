Российские геймеры получат спортивные разряды
Российским геймерам присвоят спортивные разряды, говорится в сообщении министерства спорта РФ.
Ведомство утвердило требования к разрядам по киберспорту и условия их выполнения.
Уточняется, что турниры будут проводиться по четырем дисциплинам: стратегии в реальном времени, боевые арены, технические симуляторы и соревновательные головоломки. Третий разряд можно получить, выступая на официальных соревнованиях любого уровня. Второй разряд могут получить участники чемпионата муниципального образования. Первый разряд получат киберпортсмены, участвующие в соревнованиях на уровне субъекта РФ.
Уточняется, что официальными считаются те мероприятия, которые включены в календарный план органов, ответственных за развитие спорта в регионе. Киберспорт был признан официальным видом спорта в России 13 апреля 2017 года, сообщает Ura.ru.
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