Российские геймеры получат спортивные разряды

Российским геймерам присвоят спортивные разряды, говорится в сообщении министерства спорта РФ.

Ведомство утвердило требования к разрядам по киберспорту и условия их выполнения.

Уточняется, что турниры будут проводиться по четырем дисциплинам: стратегии в реальном времени, боевые арены, технические симуляторы и соревновательные головоломки. Третий разряд можно получить, выступая на официальных соревнованиях любого уровня. Второй разряд могут получить участники чемпионата муниципального образования. Первый разряд получат киберпортсмены, участвующие в соревнованиях на уровне субъекта РФ.

Уточняется, что официальными считаются те мероприятия, которые включены в календарный план органов, ответственных за развитие спорта в регионе. Киберспорт был признан официальным видом спорта в России 13 апреля 2017 года, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Раскрыт секрет трюка с подбрасыванием бутылки с водой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО