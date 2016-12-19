Российские футбольные клубы могут отказаться от сборов в Турции

В связи с убийством в Анкаре посла РФ Андрея Карлова российские футбольные клубы могут отказаться от проведения учебно-тренировочных сборов на турецком побережье. Такое заявление сделал директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин.

- Это новость последнего часа, пока не могу что-то сказать, Думаю, и мы (лига) и клубы отказ от сборов в Турции будут обсуждать. Возможно, завтра будет больше информации. Этого вопроса нет в повестке дня исполкома РФС, но любой член исполкома может попросить внести его в повестку, — цитирует Мейтина агентство Р-Спорт.

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдет в Доме футбола в Москве во вторник, 20 декабря.