Российские футбольные фанаты записали песню для английских болельщиков, в которой призывают их приехать в РФ на чемпионат мира-2018.

Накануне британская телерадиовещательная компания BBC показала фильм о русских фанатах, которые якобы пообещали отомстить англичанам за бепорядки в Марселе в июне 2016 года. В ответ на фильм болельщики записали песню, в которой говорится о гостеприимстве россиян, - сообщает ТАСС.

Российские фанаты призывают англичан не бояться их и приезжать в РФ на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 15 июля 2018 года.

Во время чемпионата мира во Франции между болельщиками Англии и России произошли многочисленные столкновения, в ходе которых десятки людей пострадали.