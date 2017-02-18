Российские футбольные фанаты записали песню для английских болельщиков

Российские футбольные фанаты записали песню для английских болельщиков, в которой призывают их приехать в РФ на чемпионат мира-2018.

Накануне британская телерадиовещательная компания BBC показала фильм о русских фанатах, которые якобы пообещали отомстить англичанам за бепорядки в Марселе в июне 2016 года. В ответ на фильм болельщики записали песню, в которой говорится о гостеприимстве россиян, - сообщает ТАСС.

Российские фанаты призывают англичан не бояться их и приезжать в РФ на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 15 июля 2018 года.

Во время чемпионата мира во Франции между болельщиками Англии и России произошли многочисленные столкновения, в ходе которых десятки людей пострадали.

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