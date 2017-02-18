Российские футбольные фанаты записали песню для английских болельщиков
Российские футбольные фанаты записали песню для английских болельщиков, в которой призывают их приехать в РФ на чемпионат мира-2018.
Накануне британская телерадиовещательная компания BBC показала фильм о русских фанатах, которые якобы пообещали отомстить англичанам за бепорядки в Марселе в июне 2016 года. В ответ на фильм болельщики записали песню, в которой говорится о гостеприимстве россиян, - сообщает ТАСС.
Российские фанаты призывают англичан не бояться их и приезжать в РФ на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 15 июля 2018 года.
Во время чемпионата мира во Франции между болельщиками Англии и России произошли многочисленные столкновения, в ходе которых десятки людей пострадали.
Следующая новость СБР потребовал наказать Фуркада за оскорбление Логинова
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии