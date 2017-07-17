Российские футболистки одержали победу на ЧЕ

Женская сборная по футболу победила команду Италии на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.

Россиянки выиграли у соперниц со счетом 2:1. Голы забили Елена Данилова и Елена Морозова. Ответный мяч на счету Иларии Мауро, сообщает «Газета.ру».

Сборные России и Италии провели матч в рамках первого тура группы В. Следующие встречи российским футболисткам предстоит провести с командами Швеции и Германии.