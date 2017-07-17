Российские футболистки одержали победу на ЧЕ
Женская сборная по футболу победила команду Италии на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.
Россиянки выиграли у соперниц со счетом 2:1. Голы забили Елена Данилова и Елена Морозова. Ответный мяч на счету Иларии Мауро, сообщает «Газета.ру».
Сборные России и Италии провели матч в рамках первого тура группы В. Следующие встречи российским футболисткам предстоит провести с командами Швеции и Германии.
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