Российские физики «заставили» оптический радар работать в 10 раз точнее

Российские ученые разработали оптический излучатель, способный повысить точность работы оптических радаров до 10 раз. Опыты проходили в Институте физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ и на кафедрах МИЭТ.

Оптический радар - это прибор для определения расстояний. Чем короче длительность сканирующего импульса и больше его мощность, тем выше дальность и точность работы радара, и поэтому, работая только над оптическим излучателем, можно улучшить характеристики всего радара.

Новый оптический излучатель представляет собой чип размером со спичечную головку, способный поместиться в стандартный корпус светодиода или лазера, сообщает ТАСС.

Ученые хотят найти партнеров в отечественном бизнесе и науке для доведения лабораторного прототипа до промышленного образца. Их радары могут пригодиться, например, в производстве беспилотных автомобилей.