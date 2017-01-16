Российские и финские ученые создали наночастицы для лечения раковых опухолей

Новейший тип наночастиц, способных доставлять токсины непосредственно в пораженные онкологией клетки, разработали российские и финские химики-биологи.

- В культуру клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом, после этого мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор, — цитирует ученого Андрея Кудрявцева из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Controlled Release.

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. Кудрявцев и его коллеги объединили плюсы всех подходов, создав пористые наночастицы из кремния. Их можно наполнить любым веществом и изолировать от внешнего мира, благодаря чему молекулы химиотерапии не будут убивать здоровые клетки и органы.

Российские исследователи и их финские коллеги создали наночастицы, сохраняющие стабильность только при определенных температурах. Для этого они покрыли наночастицы особым теплочувствительным полимером, который расширялся при температуре выше 37 градусов Цельсия. Благодаря этому покрытию содержимое наночастиц оставалось прочно запечатанным в них до того момента, пока они не попадут в опухоль, а ученые не «подсветят» ее при помощи лазера или радиоизлучателя.

Как показали опыты на мышах, в чье тело были имплантированы культуры клеток рака легких, подобные наночастицы действительно эффективно уничтожают раковые клетки и минимально действуют на окружающие их здоровые ткани.