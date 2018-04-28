Российские фильмы установили новый рекорд по доходам

Кассовые сборы российских фильмов с начала 2018 года составили более 8,6 млрд рублей, что почти на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Почти треть (28,7%) сборов российского кино были обеспечены фильмами режиссеров-дебютантов: «Лед», «Тренер», «Зомбоящик», «За гранью реальности», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Скиф», «Чудо-юдо», «Хит», «Я счастлив».

В число десяти самых кассовых фильмов 2018 года вошли четыре российских картины: «Движение вверх», «Лед», «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею».

Отмечается, что за период около 34,8 млн зрителей посмотрели отечественные фильмы в кинотеатрах, что на 11,4 млн человек больше, чем за аналогичный период рекордного 2017 года.

Также выросла доля российского кино в кинотеатрах страны, составив 47,1%, передает ТАСС.

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