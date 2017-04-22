Российские фигуристы завоевали серебро благодаря новому рекорду Медведевой

Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро на командном чемпионате мира, проходившем в Японии.

Команда из России набрала 105 очков. Первое место в соревнованиях заняла Япония, завоевав 109 баллов, третье место досталось США - они получили 97 очков. Таким образом, российские спортсмены повторили достижения 2015 года.

Наибольшее количество очков для команды принесла Евгения Медведева - 24. Она победила в короткой и произвольной программах, пишет ТАСС. Фигуристка получила 160,46 баллов за прокат короткой программы, тем самым побив свой предыдущий рекорд - 154,40 баллов, установленный 31 марта в Хельсинки.

Для тех, кто хочет добиться высоких результатов и побед, выпущен специальный сувенир-талисман - рамка с фрагментом воздушного шара, на котором российский путешественник Федор Конюхов облетел земной шар за 11 дней. За время полета он установил несколько мировых рекордов, поэтому считается, что фрагмент воздушного шара приносит удачу своему обладателю.