Российские фермеры обойдутся без туроператоров

В Госдуме предложили вывести сельский туризм из компетенции Минкульта и передать его Минсельхозу. Это позволит фермерам заниматься агротуризмом без вмешательства туроператоров.

По словам депутата Госдумы Светланы Максимовой, в условиях импортозамещения агротуризм может стать альтернативой пляжному или экскурсионному отдыху.

По ее мнению, из-за того что в законе о туризме отсутствует нормативно-правовая база, которая регулирует агротуризм, многие фермеры, желающие занять эту нишу на рынке туристских услуг, вынуждены заключать договоры с туроператорами, которые выступают посредниками, или превратить сельский туризм в хобби, передает «Парламентская газета».

Туризм подобного типа может оказать колоссальную помощь деревенским жителям. В холодное время года многие вынуждены искать подработку. Ситуацию вполне может исправить разработав патентную систему, чтобы сельхозпроизводители могли организовывать в своих хозяйствах досуг для городских жителей.

Над этим проектом Максимова работает уже три года. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

Стоит напомнить, что агротуризм - это отдых в деревне, с частичным уходом от благ цивилизации, с сочетанием сельского труда . Наиболее популярные на сегодня агротуры — к животноводам (особенно на молочные фермы), птицеводам, пчеловодам. Особый интерес туристов вызывают экскурсии к сыроварам.

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