Российские фармацевты нашли заменитель мельдония

Российские фармацевты разработали заменитель мельдония, из-за которого в 2016 году часть российской сборной была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.

По его словам, новые разработки базируются на разрешенном к применению у спортсменов L-карнитине.

Ученый отметил, что новый препарат способствует защите сердечной мышцы во время интенсивных нагрузок.

«L-карнитин похож по химической структуре на мельдоний. Комбинируя этот продукт в определенных пропорциях с антиоксидантами, адаптогенами и другими разрешенными препаратами можно добиться более устойчивого и качественного результата»,– пояснил глава ФМБА в беседе с газетой «Известия».

Перечень запрещенных препаратов WADA обновляет ежегодно. В 2015 году туда был внесен мельдоний, что спровоцировало череду громких скандалов и дисквалификацию ряда российских спортсменов.