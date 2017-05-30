Российские фармацевты нашли заменитель мельдония
Российские фармацевты разработали заменитель мельдония, из-за которого в 2016 году часть российской сборной была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.
По его словам, новые разработки базируются на разрешенном к применению у спортсменов L-карнитине.
Ученый отметил, что новый препарат способствует защите сердечной мышцы во время интенсивных нагрузок.
«L-карнитин похож по химической структуре на мельдоний. Комбинируя этот продукт в определенных пропорциях с антиоксидантами, адаптогенами и другими разрешенными препаратами можно добиться более устойчивого и качественного результата»,– пояснил глава ФМБА в беседе с газетой «Известия».
Перечень запрещенных препаратов WADA обновляет ежегодно. В 2015 году туда был внесен мельдоний, что спровоцировало череду громких скандалов и дисквалификацию ряда российских спортсменов.
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